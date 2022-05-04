В селе Малая Лая под Нижним Тагилом обнаружили мертвыми 52-летнего и 40-летнюю мужа и жену. Тела нашли утром в доме на Молодежной. Рядом с ними в крови лежали маленький годовалый ребенок и укороченный карабин "Сайга".

Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в сожительницу, а потом покончил с собой, все это произошло при ребенке, который даже после смерти мамы и папы так и не понял, что случилось, он продолжал оставаться рядом с их телами.

Малыш не пострадал, его уже передали родственникам. Односельчане говорят, что молодая жена шантажировала мужчину, грозила, что все у него отберет - дом, деньги, ребенка.

Следствие продолжается.