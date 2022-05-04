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Фото: социальные сети

Малыш лежал в крови рядом с мертвыми родителями: отец на глазах ребенка убил жену и себя

04.05.2022, 15:34 2464 prokazan.ru
В селе Малая Лая под Нижним Тагилом обнаружили мертвыми 52-летнего и 40-летнюю мужа и жену. Тела нашли утром в доме на Молодежной. Рядом с ними в крови лежали маленький годовалый ребенок и укороченный карабин "Сайга".
 
Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в сожительницу, а потом покончил с собой, все это произошло при ребенке, который даже после смерти мамы и папы так и не понял, что случилось, он продолжал оставаться рядом с их телами.
 
Малыш не пострадал, его уже передали родственникам. Односельчане говорят, что молодая жена шантажировала мужчину, грозила, что все у него отберет - дом, деньги, ребенка.
Следствие продолжается.
 
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15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
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16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью