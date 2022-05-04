Банк «Открытие»: более 60% жителей ПФО готовы пользоваться пиратским контентом

53% опрошенных жителей округа пользуются платным контентом. 56% их тех, кто пользуется, планируют полностью или частично отказаться от платного контента из-за введенных против России ограничений, либо из-за экономии. Часть из них может уйти в пираты. 63% жителей ПФО заявили о готовности начать пользоваться пиратским контентом. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

47% жителей ПФО регулярно пользуются платными сервисами - кино, музыка, спортивные трансляции: 17% из них делают это постоянно, 30% время от времени. 53% сообщили, что не пользуются такими сервисами.

Среди тех, кто пользуется платным контентом, 82% платят за просмотр кино, 58% - за музыку, 14% - за трансляции спортивных соревнований.

44% пользователей платного контента не намерены отказываться от него в условиях ограничений. 56% опрошенных намерены отказаться частично (44%) или полностью (12%).

Терпимость к пиратскому контенту у жителей округа остается высокой. 9% признались, что уже пользуются таким контентом. Еще 54% готовы начать пользоваться пиратским контентом (точно готовы 16%, скорее готовы - 38%). Таким образом армия пиратов может увеличиться с 9% до 63%

Категорических противников использования пиратских сервисов - 15%, еще 22% скорее не готовы их использовать.

49% поддерживают идею разрешить в России пользоваться пиратскими торрентами, считая это справедливым решениям в условиях санкций. 35% отнеслись к идее разрешить торренты безразлично. Лишь 20% считают это недопустимым из-за нарушения закона и авторских прав.

*Опрос проводился 22-26 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).