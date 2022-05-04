Казанские врачи прооперировали девочку со сложным случаем сколиоза

Врачи ДРКБ Татарстана провели операцию девочке со сложным случаем сколиоза. Позвоночник пациентки на снимке изогнулся буквой «S». Лечебная гимнастика не может исправить такое искривление, поэтому хирурги решили сделать разрез по всей спине и вставить металлические стержни. Жить полной жизнью эти стержни ребёнку не помешают: он абсолютно безопасен и даже металлоискателем не определяется.

За работой казанских хирургов следили коллеги из других регионов. Врач-ортопед-травматолог Яшина Ирина перед началом операции рассказала о диагнозе пациентки. В конференц-зале за работой операционной бригады внимательно следила группа врачей из Алтайского и Краснодарского краев, Свердловской и Волгоградской областей, приехавших в столицу Татарстана для того, чтобы познакомиться с работой коллег из ДРКБ. Умная операционная - это новая реальность в российской медицине, которая позволяет ведущим хирургам делиться опытом с коллегами из любого региона страны.