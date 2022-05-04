В Казани вечером 4 мая будет ограничено движение транспорта по площади Тысячелетия, об этом сообщила мэрия столицы Татарстана.

Движение будет ограничено с 18:00 до 23:00 не только на самой площади, но и от улицы Профсоюзной до улицы Батурина. Это связано с подготовкой ко Дню Победы.

Известно, что в мае в Казани будет частично ограничено движение по автомобильной дороге по улице Патриса Лумумбы. С 5 по 20 мая закроется тротуар возле жилого дома №34, 8 мая с 00.00 до 4.30 здесь же — проезжая часть, напомнили в мэрии.