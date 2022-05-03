Как купить дом и не нарваться на проблемы: Эксперты ответят на самые главные вопросы в прямом эфире

На что обратить внимание при покупке загородной недвижимости и как не облажаться с выбором и оформлением. Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в ходе прямой линии на портале Prokazan.ru.

Спикерами выступят специалисты Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты. Позвонившие на «горячую линию» смогут узнать:

- на что обратить внимание при покупке загородной недвижимости;

- каким размерам должен соответствовать дом и земельный участок;

- что значит, если земельный участок расположен в охранной зоне;

- как проверить объект недвижимости и т.д.

Звонки будут приниматься 12 мая 2022 года с 12.00 до 13.00 по телефону +79179142387.