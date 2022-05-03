На кону – 3 млн рублей: Девушек Казани приглашают к участию в конкурсе красоты для офисных сотрудниц

28 мая в Казани состоится кастинг международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2022». Конкурс проводится с 2010 года с целью популяризации образа успешной деловой женщины. Победительница удостоится 3 млн рублей, роскошной короны, а также шанса представить город в полуфинале, рассказала его директор Светлана Бобрикова.

«В конкурсе нет вступительного взноса, ограничений по росту, зато есть широкий возрастной диапазон и большой призовой фонд. Конечно, легко не будет, конкуренция огромна, но ведь дорогу осилит идущий», – отмечает Светлана.

Конкурс доступен для участия девушкам, трудящимся в офисе, в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение или наличие детей значения не имеют.

Победительницу «Мисс Офис-2022» сделают лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса. Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, популярные гаджеты последних моделей, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.

Для участия в кастинге в Казани достаточно до 26 мая заполнить анкету на сайте конкурса красоты.