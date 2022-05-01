Не простил парковку на «зебре»: Пешеход 6 раз ударил ножом водителя

В Санкт-Петербурге ссора на дороге закончилась поножовщиной. Пешеход напал на водителя, который припарковался на «зебре», передает «Фонтанка.ру».

45-летний водитель остановился на пешеходном переходе. Одному из прохожих это не понравилось: сперва он сделал мужчине замечание, затем накинулся на него с ножом. Потерпевшему достались 6 ударов.

Его госпитализировали с травмами головы, шеи и груди. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

47-летнего нападавшего задержали. Ранее проблем с законом у него не было.