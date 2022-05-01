Сумасшедшее везение: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в мае могут выиграть в лотерею

Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что в мае удача повернется лицом к двум знакам Зодиака, которые смогут поправить свое финансовое положение легко и быстро и даже выиграть в лотерею, если захотят принять в ней участие. На вероятность выигрыша будет влиять благосклонное влияние на знаки Меркурия.

Близнецы

Близнецам улыбнется удача во всех сферах жизни, но особенно везти будет с финансами. Если Близнецы купят лотерейный билетик, с большой долей вероятности смогут сорвать джекпот, на худой конец - выиграть приз. Период интенсивной финансовой удачи для знака стартует с 10 мая и продлится до конца месяца - дерзайте.

Козерог

Козероги будут купаться в возможностях, которые им предоставит май. Уже с первых чисел месяца положение Меркурия в знаке будет благоволить любым деловым начинаниям Козерогов. Можно поискать новую работу или купить лотерейный билетик. Выгодными и интересными будут сделки, контракты, везти Козерогу будет совершенно сумасшедшим образом.