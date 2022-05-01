Скоро на экраны выйдет "Диверсант. Идеальный штурм", специально для этого фильма было решено "воскресить" покойного актера Владислава Галкина. Продюсер данного проекта Николай Попов рассказал, что работа была кропотливая, помогли современные технологии. И зрители смогут увидеть Галкина, которого не стало еще в 2010 году.

Попов рассказал, что сложным был отбор дублера. Искали людей, которые внешне были похожи на покойного Галкина. Комплекция, походка, жесты - все это должно было быть схожим.

В результате, как отметил продюсер, удалось найти человека, схожего с Галкиным процентов на девяносто. На следующем этапе Владислав был клонирован искусственным интеллектом за 21 день. Что касается голоса, то его воссоздали нейронные сети.