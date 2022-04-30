Огромный питон вылез из канализации в многоэтажном жилом доме на улице Котельнической набережной в Москве. Как сообщает ГУ МЧС по городу, питон пытался совершить побег от хозяев, но заблудился в переходах канализации.

"По нашим данным, питон выполз из террариума, куда его и вернули спасатели", – заявили в ведомстве.

Питон, до того, как его успели вернуть владельцам в террариум, напал на пенсионерку. Бабушка приехала в гости к детям и внукам. Именно она и нашла его в ванной. Рептилия принадлежит хозяевам квартиры, и около месяца назад питон пропал.