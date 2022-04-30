Житель Старобельска рассказал российским СМИ страшную и загадочную историю смерти собственного сына. Молодой человек умер после заточения в концентрационном лагере "Айдара"*.

Как сообщает LIFE, Николай Цыганюк в душе горд тем, что его сына не сломали, он сопротивлялся украинскому нацизму и умер за свои убеждения.

Сын Николая входил в число организаторов референдума 2014 года и был "за" выход из состава Украины.

Местные нацисты из "Айдара"* не оценили такую инициативу и мужчина был помещен в тайную тюрьму в подвале заброшенного колбасного цеха.

Несколько суток голого мужчину пытали, над ним издевались как могли. Отец нашел денег и дал "айдаровцам"* взятку, после его ему отдали полумертвого сына. Он его выходил, вылечил, хотя до конца вылечить все равно не удалось. В 2020 году сына внезапно убили двое неизвестных, личности которых не смогли установить. Отец уверен, что это были "айдаровцы"*.

* - запрещенная в России террористическая и экстремистская организация