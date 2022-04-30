Финансовая удача в мае 2022 года будет капризной и непостоянной, но трем знакам Зодиака повезет с деньгами, все финансовые и материальные вопросы они смогут решать максимально быстро и эффективно, считает астролог Тамара Глоба.

Овен

Май начнется для Овнов с переменным успехом, и порой будет казаться, что ничего не радует и ничего не получается. Потерпите, к середине месяца не только решатся все ваши текущие проблемы, но и заметно прибавится денег в кошельке. Финансовая удача настигнет представителей знака во всех сферах, а потому они могут рассчитывать не только на щедрые премиальные на работе, но даже на выигрыш в лотерею. Успешными будут сделки, взятие кредита.

Телец

Тельцам поступит приятное предложение по работе. Они могут, если не упустят шанс, кардинально изменить свое финансовое положение. Главное, считает астролог, немного настойчивости и терпения. Тельцы не должны позволять своим родным манипулировать их чувствами, не должны отвлекаться от главного на мелкие конфликты и бытовые ссоры.

Дева

Дева, согласно ежемесячному гороскопу Глобы на май, основной везунчик месяца. И, естественно, с деньгами у представителей знака тоже все будет отлично. Можно много заработать на оригинальных идеях, которые придут к вам в мае. Можно менять работу, переезжать - финансы будут идти к вам с самых разных, порой неожиданных, источников.