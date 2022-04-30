"Вначале я был ответственным за волонтерский лагерь, выстроил там систему работы. Далее я занимался ПВР – оказанием помощи вынужденным переселенцам, их регистрацией, фильтрацией. Получил колоссальный опыт оказания первой медицинской помощи, так как пришлось делать техническую перевязку раненым, осмотр больных до передачи людей в руки врачей и фельдшеров. Также я ездил в Мариуполь, помогал с развозом гуманитарной помощи, медпрепаратов, участвовал в эвакуации людей. Оказывал психологическую помощь взрослым и детям. Особенно тяжело было с детьми – надо было сгладить агрессию, страх у них. К сожалению, приходилось видеть всякое, но я точно знал, ради чего там нахожусь – чтобы помогать. Если снова призовут в волонтёры, то не думая, сразу соглашусь", — рассказал казанец Ракипов.
Тяжело с детьми было, страх у них: волонтер из Казани рассказал, как работал под Мариуполем
30.04.2022, 01:00 12
Казанский волонтер, активист "Молодой Гвардии Единой России" Наиль Ракипов поехал на Украину одним из первых, как только был брошен клич - там нужны волонтеры. Молодой человек помогал медикам и помогал психологически мирному населению, пострадавшему в ходе конфликта, пишет "Татар-Информ".
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Им все будет по плечу: Тамара Глоба пообещала трем знакам Зодиака невероятное везение в мае
Врач заявила, что привычка заправлять кровать может быть опасной для здоровья
Соседка в Татарстане из мести оговорила пенсионера, заявив, что он - террорист
Татарстанец взломал сайт по доставке цветов и заказал для мамы 79 букетов за 5 рублей
В мэрии Казани рассказали, когда парковки в городе будут бесплатными
Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская призвала отменить писателей Акунина, Глуховского и Быкова
Теперь заживем: Тамара Глоба рассказала, каким будет май-2022 для каждого знака Зодиака
Врач назвал смертельно опасную травму, которую можно получить на даче
В Казани появился на свет ребенок весом всего в 730 граммов
В Казани разыскивают родственников девушки, которую нашли без сознания в Лаишевском районе
В Татарстане на 15-25% выросла стоимость отдыха в санаториях
Татарстанец выиграл в лотерею и решил потратить деньги на переезд в другой город
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