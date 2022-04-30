Казанский волонтер, активист "Молодой Гвардии Единой России" Наиль Ракипов поехал на Украину одним из первых, как только был брошен клич - там нужны волонтеры. Молодой человек помогал медикам и помогал психологически мирному населению, пострадавшему в ходе конфликта, пишет "Татар-Информ".

"Вначале я был ответственным за волонтерский лагерь, выстроил там систему работы. Далее я занимался ПВР – оказанием помощи вынужденным переселенцам, их регистрацией, фильтрацией. Получил колоссальный опыт оказания первой медицинской помощи, так как пришлось делать техническую перевязку раненым, осмотр больных до передачи людей в руки врачей и фельдшеров. Также я ездил в Мариуполь, помогал с развозом гуманитарной помощи, медпрепаратов, участвовал в эвакуации людей. Оказывал психологическую помощь взрослым и детям. Особенно тяжело было с детьми – надо было сгладить агрессию, страх у них. К сожалению, приходилось видеть всякое, но я точно знал, ради чего там нахожусь – чтобы помогать. Если снова призовут в волонтёры, то не думая, сразу соглашусь", — рассказал казанец Ракипов.