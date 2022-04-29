ФСБ опубликовала документы о допросах личного пилота Гитлера Ганса Баура, который после войны рассказывал спецслужбам СССР о последних днях фюрера и его жены Евы Браун.

Документы размещены на сайте ФСБ.

Именно из показаний Баура стало известно, как покончили с собой Гитлер, Ева Браун и семья Йозефа Геббельса.

"Из показаний очевидцев следовало, что покончили жизнь самоубийством Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей, трупы которых советские солдаты обнаружили в бункере", — говорится в сообщении ФСБ.

По воспоминаниям пилота, за пару часов до суицида Адольф Гитлер вызвал его к себе в бункеР в Берлине, уже занятом войсками СССР и союзников, поблагодарил его за верную службу, он выглядел постаревшим и его руки дрожали.

"Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить", — вспоминал одни из последних слов Гитлера его личный летчик.