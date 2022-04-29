В Татарстане мужчина без причины убил прохожего, который вышел прогуляться с собакой. Расследование этого уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ. Главный фигурант дела - 35-летний житель Зеленодольска. Его обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений.

Следователи установили, что в конце августа прошлого года пьяный мужчина поссорился с сожительницей, и та ушла из дома. Взяв нож, зеленодолец пошел ее искать, и во дворе на улице Гоголя увидел 31-летнего мужчину, который вместе с женой гулял с собакой. Он ударил мужчину в грудь ножом и скрылся.

Раненому выжить не удалось, он скончался в больнице. Обвиняемого задержали сразу.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал и отказался от дачи показаний, его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.