Несмотря на многочисленные обращения татарстанцев, Роспотребнадзор РТ пока не планируется отмены масочного режима в регионе, об этом заявила заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, для такого решения требуется получить особое разрешение из федерального центра, а пока такого разрешения нет, об отмене масочного режима не идет речи, отметила Авдонина на пресс-конференции сегодня, 29 апреля.

По мнению санитарных врачей, скоро в Татарстан вернется коронавирус, новая вспышка ожидается в самое ближайшее время, и сейчас говорить об отмене требования ношения масок преждевременно.