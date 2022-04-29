В Сахалинской области полицейские завершили расследование уголовного дела, которое поразило циничностью: 41-летняя жительница Корсакова обокрала свою слепую подругу, пользуясь тем, что та ничего не видит.

Женщина наведалась в подруге-инвалиду по зрению. Пользуясь тем, что последняя не может видеть ее действий, обвиняемая, находясь на кухне, похитила мобильный телефон. Затем она прошла к вешалке для верхней одежды и вытащила из кармана куртки заявительницы банковскую карту.

Выйдя от подруги, женщина в банкомате сняла 10 тысяч рублей, которые были на счету подруги.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.