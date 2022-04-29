В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела 21-летней давности. По подозрению в убийстве 11-летнего мальчика задержали его мать и отчима. Женщина не выдержала и призналась, почему задушила ребенка 21 год назад. По ее словам, мальчик мешал жить ее новому мужу, а потому она и приняла такое страшное решение.

История произошла в начале 2000-х годов в Сибае. О пропаже несовершеннолетнего внука завил дедушка. В 2001 году он обратился в милицию с заявлением, что утром 21 июля мальчик уехал от него на велосипеде к маме, но до дома не добрался. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту убийства, тело ребенка найти не удалось.

И только через 16 лет в лесу нашли череп. Останки отправили на экспертизу ДНК, дополнительно череп исследовали эксперты в Казани. Экспертизы показали, что останки принадлежат тому самому, давно пропавшему мальчугану.

Вскоре правоохранители задержали 62-летнего ранее судимого отчима пропавшего школьника. Далее для разбирательств была задержана и мать мальчика. 52-летняя подозреваемая признала вину и рассказала подробности трагического дня июля 2001 года.

На допросе мать рассказала, что новый муж изводил ее жалобами, что ребенок мешает ему жить. Он даже угрожал, что уйдет от нее. В тот день мальчик приехал от деда, мать предложила ему прогуляться по лесу, где задушила поясом от халата.

Когда она вернулась домой, муж дал ей лопату и заставил вернуться и закопать тело.

Известно, что после убийства сына женщина вскоре снова забеременела, но уже от сожителя, и родила ребенка.