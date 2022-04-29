Стали известны площадки для переноса казанского парка аттракционов «Кырлай», сообщает "Бизнес Онлайн". Если ранее называлась площадка за ТЦ «Парк Хаус», то теперь появились и иные варианты.

Среди них названы место засыпки Казанки у "Чаши" на площади 14 гектаров. Специалисты считают, что парк не следует размещать без тщательного просчета: важно, чтобы была транспортная доступность.

Еще один из вариантов для переноса парка - территория в парке им. Горького, где во времена СССР было и колесо обозрения, и другие аттракционы.

На месте, где ранее был «Кырлай», построят Соборную мечеть. Работы начнутся осенью, а первый камень будет заложен в мае.