Наглый вооруженный ножом мужчина напал на женщину у подъезда жилого дома в Елабуге. Женщина начала кричать, ее заметили прохожие, которые пришли на помощь.Они же задержали и до приезда полиции удерживали злоумышленника.

Как сообщили в МВД по Татарстану, нападавшим оказался 40-летний житель Удмуртии, ранее не судимый. Возбудили уголовное дело, но суд решил не отправляться его под арест и отпустил под подписку о невыезде, такое решение служителей Фемиды вызвало недоумение и негодование татарстанцев.