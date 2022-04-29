Накануне Татарстан со скорбью простился с молодым солдатом - 21-летним Николаем Петрушиным, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Посмертно он награжден Орденом Мужества.

Николай родился в марте 2001 года в Узбекистане, но потом его семья вернулась навсегда в поселок Актюбинский Азнакаевского района Татарстана.

Учился Петрушин в местной школе, любил легкую атлетику, волейбол. После школы поступил в Лениногорский политехнический колледж. Служить по контракту ушел в 2020 году.

Сообщается, что Петрушин погиб 22 апреля при выполнении воинского долга, обстоятельства гибели не сообщаются.

Семьей Николай обзавестись не успел, но у него была невеста, и пара успела подать заявление в ЗАГС, вот только свадьбу сыграть не успели.