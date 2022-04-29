Им все будет по плечу: Тамара Глоба пообещала трем знакам Зодиака невероятное везение в мае

Астролог Тамара Глоба представила прогноз на май 2022 года и назвала три знака Зодиака, которые будут избраны звездами в последний месяц весны. Для них - все, что им захочется. Желания будут исполняться, деньги сами потекут к ним в руки. В мае начнется светлая полоса.

Близнецы

Близнецы будут чувствовать себя бодрыми и всемогущими, энергия наполнит их буквально с первых дней мая. Покажется, что перед вами нет невозможных задач, и это действительно будет так. Тамара Глоба обещает знаку везение с финансами, новые перспективы на работе или в учебе, выгодные и интересные контракты и договоренности. Если и будут мелкие неприятности, астролог советует не наделять их большим значением, это - мелочи, все пройдет.

Дева

Девам удача будет улыбаться весь май. Идеи и начинания будут успешны, в какой бы сфере ни трудилась Дева. Девы с 15 мая могут получить предложение, от которого будет сложно отказаться. Если считаете, что время настало, смело принимайте его: меняйте работу, место жительства, женитесь или выходите замуж. Все, что Дева будет делать в мае - все бо благо ей.

Рыбы

Рыбы дождались благоприятного времени для путешествий и поездок. Им хватит сил на все, что нужно делать - на дела и учебу, на семью и хобби. Поездки, в которые могут отправиться в мае Рыбы, подарят им удовольствие, полезные знакомства, которые смогут изменить жизнь Рыб раз и навсегда.