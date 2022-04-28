Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко раскрыл причину, по которой ВСУ не забирают тела своих погибших. По его словам, которые цитирует "МК", Киев экономит как на живых, так и на мертвых солдатах.

Власти Украины намеренно снижают число потерь, чтобы экономить на пособиях, положенных по закону семьям павших воинов.

"Мы неоднократно отмечали, что украинское командование кучно сгоняет свои подразделения в наиболее опасные квадраты, то есть в те места, которые легко обстреливаются. Конечно, наши военнослужащие пользуются такими моментами и уничтожают скопление украинской техники и живой силы противника", — говорит Марочко.

Часть армии ВСУ спонсируют не по доброй воле, а по принуждению бизнесмены, и они тоже не хотят тратить свои средства, а потому с командирами напрямую договариваются за "откат" погибших списывать в пропавшие без вести - семьям пропавших пособие не полагается.