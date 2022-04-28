Начало мая в Татарстане будет дождливым. По данным синоптиков республиканского Гидрометцентра, в субботу, 30 апреля, местами возможен мокрый снег.

Ночью ожидается от 0 до +4 градусов, а на востоке может похолодать до -5°С. Днем потеплеет до +10..+15 градусов.

1 мая, в воскресение осадков пока не прогнозируется, но будет холодно -температуры ночью ожидаются в пределах -3...+2 градусов, дневные — от +7 до +12 градусов.

2 мая будет дождливо, ночью температуры могут достигать минусовых значений, днем будет от 8 до 13 градусов. Незначительно потеплеет только 3 мая - до 11-16 градусов со знаком плюс.