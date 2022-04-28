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Фото: m.severpost.ru

В Татарстане поймали мужчину, который пытался убить друга, открыв газ

28.04.2022, 16:22 108 prokazan.ru
Следователи СК РФ по РТ задержали 46-летнего мужчину, жителя Альметьевского района, который подозревается в покушении на убийство, причем общеопасным способом. 
 
Следователи установили, что мужчина с 43-летним гостем распивали алкоголь в квартире в селе Шарлама. Хозяин задремал, а когда проснулся, увидел, что гость изучает содержимое его телефона.
 
Хозяин начал требовать, чтобы тот ушел, а позже ударил ножом в грудь и скрылся. Но перед этим открыл газ.
Когда пострадавший гость очнулся, он почувствовал сильный запах газа. Сам себе вызвал скорую помощь.
 
Свою причастность к совершению преступления хозяин квартиры признал частично. Следствие обратится в суд с ходатайством заключить мужчину под стражу. Расследование дела продолжается.
 
Происшествия Татарстан Криминал
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Учительница английского с мужем пытались совратить третьеклассницу
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
14:45, 21.04.2022
В военном НИИ войск воздушно-космической обороны произошел пожар - погиб один человек, пострадали 16
14:00, 21.04.2022
10-летний мальчик убегал от своры собак и попал под мусоровоз, ребенок погиб
13:50, 21.04.2022
Мужчина с пистолетом напал на школьницу ради секса и 150 рублей
13:41, 21.04.2022
Сделал бомбы на даче: полиция задержала семиклассника, который готовил кровавую бойню в школе
13:15, 21.04.2022
Владимир Путин отменил штурм завода Азовсталь в Мариуполе
12:48, 21.04.2022
Только не в колонию: пожизненно осужденный задушил соседа по палате, чтобы его оставили в психушке
11:05, 21.04.2022
Старшеклассник в школе чуть не задушил 56-летнюю учительницу
10:48, 21.04.2022
В МИД РФ назвали главное условие для завершения спецоперации на Украине
09:28, 21.04.2022
Никого не жалели: военные следователи нашли в больнице Мариуполя десятки тел мирных жителей
09:09, 21.04.2022
Решили покататься: трое подростков погибли при падении автомобиля в реку
01:00, 21.04.2022
Лободе, Сердючке, Птушкину, Потапу с Настей и Вакарчуку запретили въезд в Россию на 50 лет
00:01, 21.04.2022
Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V
20:00, 20.04.2022
Мяч на их стороне: в Кремле заявили, что Украине передан документ с четкими формулировками
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
13:00, 20.04.2022
Перепутал: зять облил тещу кислотой, но целью его была жена
11:52, 20.04.2022
Напавших на десант в 2000 году членов банды Басаева поймали в Татарстане и Петербурге
11:31, 20.04.2022
Не вышел на работу: сотрудника ГИБДД, его жену и домашних питомцев нашли мертвыми в квартире
09:34, 20.04.2022
В подвале жилого дома нашли три трупа - все мужчины
09:09, 20.04.2022
Студентка и школьница раздели и жестоко избили палкой 15-летнюю девочку на улице
08:42, 20.04.2022
Мужчина умер на поминках погибших от отравления алкоголем сыновей
08:32, 20.04.2022
Генерал-полковник Шаманов разъяснил россиянам, чем спецоперация отличается от войны
01:00, 20.04.2022
Молодой парень пошел убрать могилы родни на кладбище и умер страшной смертью на могильной ограде
00:01, 20.04.2022
Вот такая арифметика: математик получил 15 лет за развращение своей пятилетней дочки
16:04, 19.04.2022
Не до шуток: израильская полиция задержала юмориста Максима Галкина из-за смерти мужчины
15:43, 19.04.2022
Шойгу заявил, что ВС РФ начнут внедрять новые способы ведения боевых действий
15:17, 19.04.2022
Разберусь с этим убожеством: депутат Госдумы пообещал навести порядок в зоопарке в Татарстане
14:20, 19.04.2022
Глава МИД Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
12:43, 19.04.2022
Гость никак не хотел оставить в покое хозяйского кота и поплатился за это жизнью
12:32, 19.04.2022
В России введут изучение истории, начиная с первого класса
10:11, 19.04.2022
Убийство всей семьи банкира Газпромбанка могло произойти из-за его дочери
09:53, 19.04.2022
Он родился живым: в просеке у поселка нашли труп младенца
08:59, 19.04.2022
История украинской старушки со Знаменем Победы вызвала бурную реакцию в ООН
08:49, 19.04.2022
Украинский президент Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс
05:00, 19.04.2022
Опять будет Советский Союз: расшифровано предсказание Ванги о смене политического строя в РФ
01:00, 19.04.2022
И руками, и ремнем: мужчина с любовницей избивали трехлетнюю дочь от первого брака до судорог
00:01, 19.04.2022
Три женщины погибли в машине, съехавшей в водохранилище: пьяная автоледи выжила
19:32, 18.04.2022
Ипотека Банка ЗЕНИТ в рейтинге лучших программ с господдержкой
16:55, 18.04.2022
Семья бывшего вице-президента Газпромбанка найдена убитой в квартире
15:56, 18.04.2022
Бывшего ученика заподозрили в жестоком убийстве учительницы
14:51, 18.04.2022
В Кремле пояснили, что в зоне спецоперации на Украине делает красный советский флаг
14:31, 18.04.2022
На Украине в зоне военной операции заметили танк с надписью «Казань»
13:45, 18.04.2022
Мужчина украл 9-летнюю дочку знакомых и надругался над ней
13:14, 18.04.2022
Пес по кличке Айс предупредил хозяйку о летящих ракетах ВСУ и спас ей жизнь
12:59, 18.04.2022
Набиуллина заявила, что российская экономика вступила в новый непростой период
10:19, 18.04.2022
Младенец попал в реанимацию после того, как отец сделал ему обрезание дома
10:05, 18.04.2022
Рабочий из Казани чуть не убил 83-летнюю пенсионерку ради бижутерии, которую не приняли в ломбард
06:59, 18.04.2022
Сами напросились: Кадыров объявил о начале конкретной спецоперации на Украине
06:42, 18.04.2022
Сбербанк смог остановить массовое списание денег с карт жителей РФ: атака шла с Украины
07:00, 17.04.2022
Раскрыты предсказания Ванги о будущем России на 2022 год
02:00, 17.04.2022
Подумала, что ее похитили: девушка под наркотиками с ножом напала на отчима
01:00, 17.04.2022
Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии
13:57, 16.04.2022
Востоковед предупредил Россию, что дружить с Китаем опасно
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Размах круче, чем в 90-х: более 90 сотрудников ГИБДД сколотили ОПГ, все задержаны
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В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Выживут только внимательные: сильнейшая ведьма Сибири Голунова предсказала страшные события в 2022
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Все, что мы делали - ели, спали и играли на компе: Дилара подтвердила развод с Моргенштерном
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Google-переводчик начал предлагать заменять «дорогих русских» на «мертвых русских»
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О продлении майских каникул и смерти Жириновского: Главное на 6 апреля
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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На очистных сооружениях обнаружили тело молодого мужчины
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Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
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Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
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Опасен ли летящий к Земле астероид и когда в прилавках ждать прокладки и порошок:Главное на 22 марта
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Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
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В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
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Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
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Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
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Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
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Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
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Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
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Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
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Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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Полиция накрыла подпольную порностудию
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По больнице разгуливал врач с автоматом
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
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07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
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10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью