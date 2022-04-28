Следователи СК РФ по РТ задержали 46-летнего мужчину, жителя Альметьевского района, который подозревается в покушении на убийство, причем общеопасным способом.

Следователи установили, что мужчина с 43-летним гостем распивали алкоголь в квартире в селе Шарлама. Хозяин задремал, а когда проснулся, увидел, что гость изучает содержимое его телефона.

Хозяин начал требовать, чтобы тот ушел, а позже ударил ножом в грудь и скрылся. Но перед этим открыл газ.

Когда пострадавший гость очнулся, он почувствовал сильный запах газа. Сам себе вызвал скорую помощь.

Свою причастность к совершению преступления хозяин квартиры признал частично. Следствие обратится в суд с ходатайством заключить мужчину под стражу. Расследование дела продолжается.