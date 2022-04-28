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Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя

28.04.2022, 13:43 prokazan.ru
Компания запускает эко-калькулятор в профилях клиентов

Авито объявляет о запуске нового функционала для пользователей по подсчёту экологического вклада. Проект стал первым в России автоматическим калькулятором сохранённых природных ресурсов. В профиле пользователей появятся специальные бейджи с указанием объема предотвращенного выброса СО2 и блок с описанием конкретного экологического вклада. Инициатива запущена в рамках масштабной деятельности компании по защите окружающей среды. 

Теперь пользователи площадки могут видеть количество природных ресурсов, сохраненных благодаря их сделкам на Авито, а также  предотвращенный негативный эффект на экологию. Бейдж представляет собой специальную плашку в аккаунте с обновляемой информацией о количестве сэкономленных углекислого газа, воды, энергии и различных материалов и просчитывается автоматически на основе информации о совершенных сделках с момента регистрации на Авито. За основу взята система подсчёта агентства Bloom Amsterdam и Rebel Group,  специально разработанная для Авито в 2021 году. Для расчёта экологического вклада была создана специальная формула на основе коэффициента ре-потребления. Коэффициент отображает, на сколько перепродажа той или иной вещи  продлевает срок ее службы.  

Свой вклад в экологию смогут оценить частные пользователи площадки — с 29 апреля бейджи будут присвоены каждому аккаунту с рейтингом не ниже 4,5 и одной или более сделок с товарами в категориях «Товары» или «Авто». 

Василий Лексин, ведущий менеджер продукта по ESG-направлению в Авито 

«Мы видим, как наши пользователи стараются повышать свой рейтинг внутри платформы и увеличивать популярность своего профиля. С одной стороны, это приводит к росту сделок, с другой — росту вклада в заботу об окружающей среде. Новый бейдж безусловно станет ещё одним атрибутом такого влияния. Пусть экологический вклад пользователя  начнётся на Авито, но мы верим, что он продолжится и в поведении человека в его повседневной жизни, будь то раздельный сбор мусора, выбор экологически чистых товаров или бережное отношение в потреблении воды или электричества. И привычка  вести себя осознанно через Авито рано или поздно трансформируется в привычку осознанности навсегда».

Арина Гиршович, бренд-директор Авито:

«Пользователи Авито — это те люди, которые выбирают разумный подход к потреблению. С одной стороны, это возможность совершить выгодную сделку, а с другой — продлить жизнь вещам. Мы знаем, что каждый день миллионы пользователей продают и покупают на Авито, внося свой вклад в заботу об окружающей среде. Теперь этот вклад можно оценить наглядно — буквально увидеть в цифрах. Мы планируем развивать подобные механики и проекты в будущем, ведь осознанность — одна из ценностей бренда Авито, а разумное потребление заложено в основу ДНК компании».

Помимо бейджей, пользователь сможет ознакомиться во всплывающем окне-подсказке с полным описанием экологического вклада,  а также пройти по ссылке на специальную страницу с методикой расчета. 

Методика расчета:

Экологический вклад по четырем показателям (CO2, энергия, вода, материалы) определяется умножением коэффициента ре-потребления* на их количественное измерение при производстве, логистике и утилизации. 

При подсчетах вклада на Авито использован усредненный коэффициент ре-потребления по наиболее популярным категориям платформы: телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, книги; одежда и обувь; легковые автомобили и мототехника. 

Для оценки выбросов CO2, энергии и воды была применена международная база данных жизненного цикла различных товаров. 

Затраченные материалы учитываются из данных от производителей, на основе которых получают усредненные данные по категориям. Оценка логистических расходов производится с учетом среднего пути до порта или аэропорта страны, а также пути наземного транспорта до выбранного региона. Для расчета расходов на утилизацию учитываются методы, применяемые для каждой конкретной категории.

* Коэффициент ре-потребления  — соотношение срока вторичной службы к сроку первичной службы. 

Расчёт экологического вклада на примере жизненного цикла автомобиля  

Период использования — 15 лет

При производстве одного автомобиля, согласно Ecoinvent, в атмосферу в среднем выбрасывается 5 тонн парниковых газов. 

По статистике продаж, на Авито среднее время первичного пользования автомобилем составляет 10 лет. 

При сценарии,  где человек покупает следующий новый автомобиль через 10 лет, в атмосферу выделяется  еще 5 тонн выбросов парниковых газов на его производство. 

То есть за 15 (10 + 5) лет покупки и владения авто при таком сценарии потребления будет произведено суммарно: 5 + 2,5 = 7,5 тонн выбросов парниковых газов.

При сценарии ре-потребления, где через 10 лет другой человек покупает этот автомобиль и использует его ещё 5 лет, дополнительный выброс на производство нового авто не происходит. Таким образом, за 15 лет для производства по-прежнему выделяется  5 тонн парниковых газов.

Таким образом, разница между двумя сценариями потребления и есть экологический  вклад, а  экономия СО2 составляет 7,5 - 5 = 2,5 тонн  выбросов парниковых газов.

Только за 2020 год благодаря пользователям Авито был сокращен выброс 18 млн тонн парниковых газов, выделяемых при производстве новых товаров. Экологический вклад Авито составил 12 млн га сохраненного леса, 123 млн м3 воды и 74 млрд кВт часов электроэнергии. Бейдж экологического потребления является частью  программы Авито по развитию осознанного потребления. В планах компании — развитие данной культуры в России. 

 

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Мужчину не взяли на Украину добровольцем, он обиделся и жестоко отомстил трем городам
13:28, 23.04.2022
Пьяный полицейский насмерть сбил двух школьниц и даже не попытался оказать им помощь
13:07, 23.04.2022
Минобороны РФ: США готовят провокацию, чтобы потом обвинить Россию в использовании ядерного оружия
12:21, 23.04.2022
Еще пятеро выпускников Казанского танкового училища погибли в ходе спецоперации на Украине
11:17, 23.04.2022
Офицеров будут судить за то, что солдату-контрактнику оторвало ногу
09:03, 23.04.2022
Минобороны впервые назвало наши потери на сгоревшем и утонувшем крейсере Москва
06:30, 23.04.2022
Как он туда попал? На Марсе обнаружили огромный памятник Ленину
01:00, 23.04.2022
Мужчина хотел изнасиловать парализованную девушку, но в итоге зарезал ее ножом и вилкой
00:01, 23.04.2022
Хотела вскопать грядки: пенсионерка нашла в огороде отрезанную человеческую стопу
20:00, 22.04.2022
Бесило, что не такая, как все: мужчина жестоко истязал 7-летнюю падчерицу с особенностями развития
19:00, 22.04.2022
Шерлок, блин: частный детектив заигрался и превысил полномочия
17:29, 22.04.2022
Экс-президент Газпромбанка жестоко пытал беременную жену перед убийством
17:16, 22.04.2022
Попутного ветра, сталкер: Роскомнадзор ограничил доступ россиянам к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
15:45, 22.04.2022
Заведующего кафедрой военного вуза нашли мертвым в его внедорожнике
15:32, 22.04.2022
Младшего утопили, а старшего забили молотком: стали известны детали убийства детей матерью и дядей
15:19, 22.04.2022
Мать и дядя жестоко расправились с двумя маленькими детьми
12:34, 22.04.2022
Кадыров ответил, действительно ли он собирается убить президента Украины Зеленского
11:59, 22.04.2022
Пьяный отец уснул на трехмесячной дочери, ребенок задохнулся
10:52, 22.04.2022
Адвокат о юмористе Галкине: В России отмазался бы, а в Израиле грозит реальный срок
08:00, 22.04.2022
Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч за желто-синие кроссовки
07:47, 22.04.2022
МВД и Росгвардия задержали шестерых руководителей пирамиды Finiko
07:30, 22.04.2022
В Госдуме предложили ограничить работу продовольственных гипермаркетов по воскресеньям
05:00, 22.04.2022
Заслуженный врач назвал болезни, которые могут привести к ускоренному старению
01:00, 22.04.2022
Учительница английского с мужем пытались совратить третьеклассницу
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
14:45, 21.04.2022
В военном НИИ войск воздушно-космической обороны произошел пожар - погиб один человек, пострадали 16
14:00, 21.04.2022
10-летний мальчик убегал от своры собак и попал под мусоровоз, ребенок погиб
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Мужчина с пистолетом напал на школьницу ради секса и 150 рублей
13:41, 21.04.2022
Сделал бомбы на даче: полиция задержала семиклассника, который готовил кровавую бойню в школе
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Владимир Путин отменил штурм завода Азовсталь в Мариуполе
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Только не в колонию: пожизненно осужденный задушил соседа по палате, чтобы его оставили в психушке
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Старшеклассник в школе чуть не задушил 56-летнюю учительницу
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В МИД РФ назвали главное условие для завершения спецоперации на Украине
09:28, 21.04.2022
Никого не жалели: военные следователи нашли в больнице Мариуполя десятки тел мирных жителей
09:09, 21.04.2022
Решили покататься: трое подростков погибли при падении автомобиля в реку
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Лободе, Сердючке, Птушкину, Потапу с Настей и Вакарчуку запретили въезд в Россию на 50 лет
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Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V
20:00, 20.04.2022
Мяч на их стороне: в Кремле заявили, что Украине передан документ с четкими формулировками
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Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
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Перепутал: зять облил тещу кислотой, но целью его была жена
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Напавших на десант в 2000 году членов банды Басаева поймали в Татарстане и Петербурге
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Не вышел на работу: сотрудника ГИБДД, его жену и домашних питомцев нашли мертвыми в квартире
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В подвале жилого дома нашли три трупа - все мужчины
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Студентка и школьница раздели и жестоко избили палкой 15-летнюю девочку на улице
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Мужчина умер на поминках погибших от отравления алкоголем сыновей
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Генерал-полковник Шаманов разъяснил россиянам, чем спецоперация отличается от войны
01:00, 20.04.2022
Молодой парень пошел убрать могилы родни на кладбище и умер страшной смертью на могильной ограде
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Вот такая арифметика: математик получил 15 лет за развращение своей пятилетней дочки
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Не до шуток: израильская полиция задержала юмориста Максима Галкина из-за смерти мужчины
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Шойгу заявил, что ВС РФ начнут внедрять новые способы ведения боевых действий
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Разберусь с этим убожеством: депутат Госдумы пообещал навести порядок в зоопарке в Татарстане
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Глава МИД Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
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Гость никак не хотел оставить в покое хозяйского кота и поплатился за это жизнью
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В России введут изучение истории, начиная с первого класса
10:11, 19.04.2022
Убийство всей семьи банкира Газпромбанка могло произойти из-за его дочери
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Он родился живым: в просеке у поселка нашли труп младенца
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История украинской старушки со Знаменем Победы вызвала бурную реакцию в ООН
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Украинский президент Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс
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Опять будет Советский Союз: расшифровано предсказание Ванги о смене политического строя в РФ
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И руками, и ремнем: мужчина с любовницей избивали трехлетнюю дочь от первого брака до судорог
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Ипотека Банка ЗЕНИТ в рейтинге лучших программ с господдержкой
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Семья бывшего вице-президента Газпромбанка найдена убитой в квартире
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Бывшего ученика заподозрили в жестоком убийстве учительницы
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В Кремле пояснили, что в зоне спецоперации на Украине делает красный советский флаг
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На Украине в зоне военной операции заметили танк с надписью «Казань»
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Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
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Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
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Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью