В Татарстане парень так любит свою маму, что ради нее взломал сайт по доставке цветов и всего за 5 рублей заказал родительнице 79 букетов. Материальный ущерб, нанесенный фирме, составил целых 3 миллиона рублей.

В полицию Чистополя обратился индивидуальный предприниматель, который не досчитался 3 миллионов. Он рассказал, что некто на сайте магазина меняет настройки и цены букетов. Сообразительного парня быстро вычислили и задержали. 25-летний житель Казани пояснил, что хотел заказать цветы для матери и обнаружил, что на странице магазина можно менять настройки стоимости платежа за букет.

Так, за букет, который стоит 40 тысяч рублей, можно заплатить всего 5 рублей.

Обвиняемый воспользовался этим и с января по март текущего этого года купил на сайте 79 разных букетов, оплачивая свои покупки по 3-5 рублей.

Он щедро дарил цветы маме и знакомым, родне и друзьям. Некоторые букеты даже удалось перепродать. Теперь в отношении казанца возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.