РГС Банк: траты большинства казанцев на автомобиль за год выросли в два раза

РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк «Открытие» в ходе совместного опроса* выяснили, сколько водители Казани тратят на содержание и обслуживание личного транспорта, и какая категория расходов обходится им дороже всего. Если годом ранее большая часть казанских автовладельцев ежемесячно тратила на автомобиль до 5 тысяч рублей (37% опрошенных), в этом году большинство водителей в городе (54%) назвали сумму уже в 5-10 тысяч рублей.

Всего лишь 22% респондентов в этом году укладываются в бюджет до 5 тысяч рублей (37% - годом ранее) при ежемесячных тратах на автомобиль (с учетом топлива, страховок, техобслуживания, штрафов и прочих статей расходов). Большинство казанцев (54%) расходует от 5 тысяч до 10 тысяч рублей на содержание личного авто по сравнению с 26% годом ранее. Таким образом, если в прошлом году 5-10 тысяч рублей на ежемесячное содержание машины тратил каждый четвертый автолюбитель, то теперь уже каждый второй. Траты еще 14% автолюбителей составили в этом году от 10 тысяч до 15 тысяч рублей (11% укладывались в этот бюджет годом ранее).

При этом всего 10% казанских водителей расходуют на обслуживание машины в месяц свыше 15 тысяч рублей по сравнению с 26% годом ранее: 6% опрошенных – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей (10% в прошлом году) и 4% – более 20 тысяч рублей по сравнению с 16% в 2021-м. То есть «шиковать» обеспеченные автовладельцы стали меньше.

Наиболее затратной категорией бюджета казанцев ожидаемо стало топливо: его назвали 69% опрошенных. Примечательно, что годом ранее значительно меньше автолюбителей (58%) отмечали покупку бензина как самую дорогую часть расходов на обслуживание. На втором месте рейтинга трат в этом году – ремонт машины, который отметил 41% респондентов. Замыкает топ-3 автотрат сервисное обслуживание – его выбрали 25% автолюбителей Казани. Еще 21% респондентов в этом году главной статьей расходов сочли налоги, 18% – обязательное страхование, 13% – дополнительное страхование, 8% – парковки. В Казани наравне с Москвой отмечены самые высокие расходы на штрафы – по 13% опрошенных. Реже всего в этом году самой затратной статьей казанские автовладельцы называли оплату места в гараже (3%).

Мужчины чаще женщин указывали топливо основной статьей расходов по обслуживанию автомобиля – 72% и 64% соответственно. При этом больше женщин называли самым затратным ремонт – 57% по сравнению с 50% мужчин. Чем старше опрошенные, тем чаще они указывают среди основных расходов покупку бензина и реже – ремонт. Старшее поколение в массе своей эксплуатирует технику попроще, а ее ремонт оказывается дешевле, даже если она ломается чаще. При этом новые машины обычно расходуют меньше топлива в отличие от авто с пробегом, поэтому с ними траты на АЗС выходят на первое место.

Наиболее расходной статьей считают ремонт в Воронеже (62% опрошенных), топливо - в Перми (75%), сервисное обслуживание – в Москве (39%), обязательное страхование – в Омске (26%), парковки – в Москве (13%).