Жительница Иркутской области, получившая травмы при наезде на нее грузового поезда, обратилась в суд, потребовав компенсации морального и физического вреда.

В суде машинист поезда рассказал, что пьяная дама вышла на пути и демонстративно положила голову на рельсы. Он ее вовремя заметил, применил экстренное торможение, а потому женщина жива, хоть травмы избежать и не удалось.

Женщина в иске отметила, что она испытывает не только физические, но и сильные душевные страдания, а потому требует денег.

Суд требования удовлетворил, взыскав с ответчика 50 тыс. рублей, так как железная дорога является источником повышенной опасности, вне зависимости, виноват машинист или нет. При этом суд признал, что получению травм, в частности, способствовало и поведение самой пострадавшей.