Накануне под Чистополем задержали ранее судимого жителя Татарстана, который напал с ножом на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Вечером росгвардейцы на патрульном авто возвращались из командировки, когда их машину остановил до смерти перепуганный таксист. Мужчина рассказал, что повез пьяного пассажира в сторону Казани. Внезапно пассажир выхватил нож и, напав на водителя, отобрал у него смартфон. При этом пьяный хотел ударить ножом в шею водителю, но промахнулся и попал только в ухо.

После этого грабитель скрылся. Таксист передал росгвардейцам приметы пассажира, и те начали искать его. Предположив, что беглец мог притаиться где-то в поле, они приняли решение устроить засаду на дороге. Расчет оказался верным, и через несколько минут пьяный пассажир вышел из своего укрытия и был сразу задержан.

Житель Чистополя 1998 года был передан полицейским, а 36-летнего водителя такси доставили в медицинское учреждение.