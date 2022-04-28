В Подмосковье 45-летний бывший военный пошел войной на местных чиновников, обстрелял и спалил их автомобили за попытку демонтировать незаконно установленный лично им шлагбаум.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что все случилось в Солнечногорском районе МО. Чиновники уведомили бывшего военного о своем решении убрать установленным им без разрешения шлагбаум. Но когда они приехали исполнять свою угрозу, пенсионер оказал им вооруженное сопротивление.

Служебный автомобиль администрации обстрелял из ружья, вторую машину облил бензином и спалил. Потом мужчина забаррикадировался в своем доме.

На место вызвали Росгвардию. Брать военного пенсионера штурмом не пришлось, он добровольно сложил оружие и сдался. Правда, только после того, как убедился, что машина чиновников догорела.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.