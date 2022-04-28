Ночью в Казани произошло обрушение части стены гаражного комплекса на улице Зур Урам. Частично обрушилась задняя стена сразу нескольких гаражей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Предположительно, фундамент оказался подмыт водой, из-за чего стена не выдержала и рухнула.

Спасатели и кинологи внимательно обследовали завалы. Людей под ними нет. При обрушении никто не пострадал.

Сегодня, 28 апреля, место ЧП обследуют представители районной администрации, чтобы принять решение о дальнейших действиях.