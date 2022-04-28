Жители Казани продолжают делиться в социальных сетях видео и фото города после вчерашнего ливня. Казань снова затопило, поскольку проблема с ливневыми канализациями в столице Татарстана так и не решена.

Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая хоть и покинула РФ после начала спецоперации на Украине, но продолжает активно участвовать в событиях в стране, отмечаясь в комментариях о том или ином, обычно звездном или политическом, скандале. В казанском уличном потопе не было ни шоу-бизнеса, ни политики, тем не менее Ксения Анатольевна не обошло новость стороной и написала в Telegram: "Третья столица, ну ты чего?".

Нашлись татарстанцы, которые тут же припомнили Собчак ее отъезд и адресовали вопрос обратно - "А ты чего?".