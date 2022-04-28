Группа живодеров напала на приют для животных в Казани. Все случилось сегодня ночью, есть погибшие среди питомцев. Сейчас на место отправились следователи, сообщает ГТРК "Татарстан".

Кураторы приюта с утра оцепенели, когда увидели разгром и погибших животных. Нападавшие самого доброго пса - Капу - задушили и подвесили на забор.

В чём причина расправы, кураторы приюта даже не подозревают.

Предполагается, что проникли неизвестные через забор, остались у него и следы от обуви.

Трупы животных направят на экспертизу. Пока же решено организовать в приюте круглосуточные дежурства силами сотрудников.