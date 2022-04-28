Май будет интересным месяцем, уверена астролог Тамара Глоба. Наступает время, когда многие смогут реализоваться, исполнить свои мечты. Особенно успешны будут люди решительные и смелые, местами даже наглые. Именно смелым Водяной Тигр покровительствует. А что ждать каждому из знаков Зодиака?

Овен

Не слишком удачным будет начало мая для этого знака. Но это не означает, что неудачи продлятся целый месяц. Уже к середине мая Овны окажутся в потоке позитивной энергетики, настроение поднимется, и все наладится. Первую половину месяца астролог советует посвятить делам, не требующим большой сосредоточенности, все важное лучше оставить на период с 15 мая.

Телец

В первой декаде мая Тельцам предстоят обострения конфликтов на семейном фронте, родные будут нетерпеливы, в Телец не захочет идти у них на поводу. Стоит набраться терпения и спокойно настаивать на своем, считает Тамара Глоба. К середине месяца все наладится. Стоит ожидать повышения по службе, положительных финансовых изменений. Больше других повезет владельцам собственного бизнеса.

Близнецы

С началом мая Близнецы ощутят невероятный прилив энергии, им покажется, что любая задача им по плечу. Это так и будет, считает Глоба. Близнецы в мае могут получить интересное деловое предложение, получить финансовые подарки судьбы, премии. Мелкие ссоры с друзьями и родными не должны беспокоить представителей знака - это рутина, которая канет в лету, не переживайте.

Рак

Для Раков месяц будет достаточно спокойным, они прекрасно ориентируются в событиях и контролируют свою жизнь и ситуацию. Времени Ракам хватит, чтобы в срок выполнять рабочие задачи, оказывать внимание домочадцам. Будет хорошо, считает Глоба, если в мае Раки организуют совместный отдых со своими детьми - это поможет укрепить добрые отношения.

Лев

Львам Тамара Глоба обещает не самый удачный месяц. Возникнут проблемы и препятствия, к которым Львы окажутся не готовы. Самое время остановиться и дать себе отдых. Если ситуацию отпустить, то уже к началу лета все само встанет на свои места.

Дева

Дева - главный счастливчик мая, считает астролог. Представители этого знака легко воплотят в реальность любые задумки, все пройдет как нельзя благоприятно, легко. Во второй декаде мая представителям знака стоит ожидать интересных предложений, возможно, даже придется сменить место работы или город, но такие перемены будут исключительно во благо.

Весы

В мае Весам придется сделать не самое приятное: переосмыслить собственные поступки и слова. Ссоры и конфликты скопились, напряжение растет. Чтобы не рвануло, важно внести коррективы в собственное поведение. Весам стоит принести извинения тем, кого они обидели. Это поможет восстановить отношения.

Скорпион

Скорпионам в мае предстоит встретить людей из прошлого. Приятной ли будет эта встреча, зависит от ситуации. Возобновлять с ними отношения, решать самим Скорпионам, смысл в этом есть только в случае собственного искреннего желания на то, считает Глоба.

Стрелец

Стрельцам в начале месяца покорятся профессиональные вершины. Все, что не удавалось, получится, начальство все это заметит, отметит и отблагодарит. Во второй половине мая астролог советует Стрельцам отдохнуть с семьей - в ней тоже назрели проблемы, которым стоит уделить внимание.

Козерог

Козероги могут "вылететь в трубу", если в мае не будут бережливы и практичны в отношении финансов. Глоба не советует представителям знака брать кредиты и ссуды, занимать у друзей, влезать в любые долги. Последствия будут печальны, долговые обязательства Козероги выполнить не смогут.

Водолей

Водолей, которому чужда рутина, погрязнет в мае именно в ней, но так надо, чтобы достичь конечной цели, считает астролог. Советы родных и близких в этот период будут особенно ценными, лучше к ним прислушаться. Во второй половине месяца одинокие Водолеи могут встретить свою судьбу. С 10 мая финансовые дела знака пойдут на лад.

Рыбы

Для Рыб наступает благоприятное время, чтобы поехать в путешествия, будет и повод сделать это. Энергии хватит на все, не отказывайте себе в отдыхе. Астролог уверена, что к Рыбам в мае придет чувство уверенности, которого им часто не хватает.