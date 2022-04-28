Сразу восемь учениц одного из петербургских лицеев госпитализированы с отравлением после инцидента на уроке технологии. В процессе обучения приготовлению макарон по-флотски девочки вместо растительного масла в фарш добавили жидкость для мытья посуды, сообщает ТАСС.

Приготовленное блюдо они продегустировали.

В пресс-службе администрации Калининского района Санкт-Петербурга, где расположен лицей, ТАСС сообщили, что для выяснения обстоятельств происшествия на место выехали глава района и начальник отдела образования.