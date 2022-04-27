Yota «приготовила» тариф

Yota запустила «Готовый тариф» для новых клиентов. Предложение включает в себя 350 минут, 35 Гб и безлимитный доступ к приложениям «ВКонтакте», Telegram и WhatsApp. Стоимость «Готового тарифа» составит от 240 до 670 рублей в зависимости от региона использования.

«Предыдущий тариф с готовыми настройками очень понравился «чиллерам», поэтому мы решили порадовать их новым предложением. 350 минут и 35 гигабайтов дадут возможность не ограничивать себя в трафике и разговорах, а безлимитный доступ к «ВКонтакте» и мессенджерам Telegram и WhatsApp поможет остаться на связи, даже если интернет и минуты в пакете закончатся», – комментирует директор по продукту и маркетингу Yota Ирина Пюскюлян.

Также в Yota по-прежнему действует конструктор тарифа, позволяющий выбрать любой объем связи – от 0 до 2000 минут и от 1 до 50 Гб. Кроме того, каждый клиент может подключить безлимитный доступ к любимым мессенджерам и социальным сетям, а также популярным аудио- и видео-сервисам и другим приложениям.