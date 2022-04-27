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16:46, 26.04.2022
Полиция нашла мать близнецов, останки которых подросток обнаружил в заброшенном доме
16:34, 26.04.2022
Охраны в садике вообще не было: раскрыты подробности расстрела детей и нянечки в детсаду
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Фото: trud.ru

Пойманных в Татарстане членов банды Хаттаба и Басаева этапируют на Кавказ

27.04.2022, 15:22 24 prokazan.ru
Шестерых татарстанцев, которые обвиняются в нападении на псковский десант в Чечне в 2000 году в составе банды Басаева и Хаттаба, этапируют из Татарстана на Кавказ. Все арестованные по этому делу будут перевезены в Ессентуки, сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственные источники.
 
Сообщается, что отправка конвоев из ИВС Казани началась на минувшей неделе, арестованные "басаевцев" перевозят отдельно от всех других подследственных.
 
Напомним, что членов банды Басаева задержали во вторник, 19 апреля. Пятеро попались в Татарстане, одного задержали в Петербурге и сразу доставили в Казань. Следователи уверены, что они причастны к нападению на псковских десантников в районе села Улус-Керт Шатойского района. Тогда погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Татарстан Криминал
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00:01, 21.04.2022
Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V
20:00, 20.04.2022
Мяч на их стороне: в Кремле заявили, что Украине передан документ с четкими формулировками
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
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Перепутал: зять облил тещу кислотой, но целью его была жена
11:52, 20.04.2022
Напавших на десант в 2000 году членов банды Басаева поймали в Татарстане и Петербурге
11:31, 20.04.2022
Не вышел на работу: сотрудника ГИБДД, его жену и домашних питомцев нашли мертвыми в квартире
09:34, 20.04.2022
В подвале жилого дома нашли три трупа - все мужчины
09:09, 20.04.2022
Студентка и школьница раздели и жестоко избили палкой 15-летнюю девочку на улице
08:42, 20.04.2022
Мужчина умер на поминках погибших от отравления алкоголем сыновей
08:32, 20.04.2022
Генерал-полковник Шаманов разъяснил россиянам, чем спецоперация отличается от войны
01:00, 20.04.2022
Молодой парень пошел убрать могилы родни на кладбище и умер страшной смертью на могильной ограде
00:01, 20.04.2022
Вот такая арифметика: математик получил 15 лет за развращение своей пятилетней дочки
16:04, 19.04.2022
Не до шуток: израильская полиция задержала юмориста Максима Галкина из-за смерти мужчины
15:43, 19.04.2022
Шойгу заявил, что ВС РФ начнут внедрять новые способы ведения боевых действий
15:17, 19.04.2022
Разберусь с этим убожеством: депутат Госдумы пообещал навести порядок в зоопарке в Татарстане
14:20, 19.04.2022
Глава МИД Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
12:43, 19.04.2022
Гость никак не хотел оставить в покое хозяйского кота и поплатился за это жизнью
12:32, 19.04.2022
В России введут изучение истории, начиная с первого класса
10:11, 19.04.2022
Убийство всей семьи банкира Газпромбанка могло произойти из-за его дочери
09:53, 19.04.2022
Он родился живым: в просеке у поселка нашли труп младенца
08:59, 19.04.2022
История украинской старушки со Знаменем Победы вызвала бурную реакцию в ООН
08:49, 19.04.2022
Украинский президент Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс
05:00, 19.04.2022
Опять будет Советский Союз: расшифровано предсказание Ванги о смене политического строя в РФ
01:00, 19.04.2022
И руками, и ремнем: мужчина с любовницей избивали трехлетнюю дочь от первого брака до судорог
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Ипотека Банка ЗЕНИТ в рейтинге лучших программ с господдержкой
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Семья бывшего вице-президента Газпромбанка найдена убитой в квартире
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Бывшего ученика заподозрили в жестоком убийстве учительницы
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В Кремле пояснили, что в зоне спецоперации на Украине делает красный советский флаг
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На Украине в зоне военной операции заметили танк с надписью «Казань»
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Мужчина украл 9-летнюю дочку знакомых и надругался над ней
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Набиуллина заявила, что российская экономика вступила в новый непростой период
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Младенец попал в реанимацию после того, как отец сделал ему обрезание дома
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Сами напросились: Кадыров объявил о начале конкретной спецоперации на Украине
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Сбербанк смог остановить массовое списание денег с карт жителей РФ: атака шла с Украины
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Ученика 8 класса задержали с селитрой и ножами - пацан готовил массовую бойню
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью