Шестерых татарстанцев, которые обвиняются в нападении на псковский десант в Чечне в 2000 году в составе банды Басаева и Хаттаба, этапируют из Татарстана на Кавказ. Все арестованные по этому делу будут перевезены в Ессентуки, сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что отправка конвоев из ИВС Казани началась на минувшей неделе, арестованные "басаевцев" перевозят отдельно от всех других подследственных.

Напомним, что членов банды Басаева задержали во вторник, 19 апреля. Пятеро попались в Татарстане, одного задержали в Петербурге и сразу доставили в Казань. Следователи уверены, что они причастны к нападению на псковских десантников в районе села Улус-Керт Шатойского района. Тогда погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.