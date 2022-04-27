Банк «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь» предлагают альтернативу ИСЖ – продукты семейства «Базис»

СК «Росгосстрах Жизнь» запустила для клиентов банка «Открытие» продажу инвестиционных продуктов семейства «Базис». Это комплексные решения для розничного инвестора — с высоким уровнем страховой защиты капитала, инвестиций и жизни, а также возможностью получить доход при любом рыночном сценарии. Новая продуктовая линейка не имеет аналогов на рынке страхования жизни.

Программа «Базис Инвест» обеспечивает возврат первоначальных вложений, а ее потенциальная доходность не ограничена — за счет инвестиций части взноса клиента в акции лидеров российского рынка, таких как «Яндекс» и «Фосагро». Каждая бумага представляет собой отдельную инвестиционную идею.

Программа предусматривает ежегодную выплату клиенту фиксированного дохода. На данный момент доходность составляет 5% годовых при размещении средств на 3 года и 4,37% при размещении средств на 5 лет. Кроме того, есть возможность получения дополнительного инвестиционного дохода в виде дивидендов. Они уплачиваются в конце срока программы, если по итогам инвестирования стоимость акций выросла. Таким образом, минимально возможный доход по программе даже в случае падения рынка равен 21,8% при инвестировании на 5 лет.

Программа «Базис Гарант» дает клиенту возможность зафиксировать ставку дохода на уровне банковского вклада и гарантированно получить до 8,5% годовых – за счет вложений в безрисковые облигации.

По продуктам линейки «Базис» страховая компания гарантирует возврат 100% вложений даже при падении рынка.

Продукты можно оформить в рублях на срок 3 года и 5 лет. Минимальный взнос — 50 000 рублей. Программы предусматривают страховую защиту в течение всего срока и позволяют обеспечить средствами близких людей в случае неблагоприятных событий. Коэффициент выплат зависит от возраста клиента и срока действия программы.

В продукты включен бесплатный онлайн-сервис «Налоговый консультант», который поможет работающим клиентам получить социальный налоговый вычет в размере 13% с суммы взноса до 120 000 рублей, не выходя из дома. Также действуют льготное налогообложение и юридические преференции: возможность назначить любого выгодоприобретателя, который в случае наступления страхового случая получит эти средства быстрее, чем при стандартной процедуре вступления в наследство.

«В нынешних условиях универсальные сберегательные инвестиционные и страховые продукты с гарантированной защитой капитала — лучшее, что финансовые организации могут предложить клиентам для сохранения и преумножения сбережений. Продукты семейства «Базис» дают возможность клиентам банка «Открытие» надежно защитить свои сбережения практически в любой жизненной и экономической ситуации», — говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

«Мы полностью переосмыслили продуктовую линейку, как в части инвестиций, так и в части финансовой защиты, дополненной востребованными медицинскими сервисами. Наши продукты полностью соответствуют новым регуляторным требованиям и напрямую отвечают на актуальные вызовы в виде пандемии и санкций. Они стали проще и более клиентоориентированными, но при этом обладают достаточной внутренней гибкостью для того, чтобы стать основой развития новой продуктовой линейки компании на годы вперед», — отмечает Алексей Руденко, генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь».