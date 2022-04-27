Сеть гипермаркетов товаров для ремонта и дачи OBI с разрешения штаб-квартиры в Германии решила возобновить свою работу в России. В Казани открытие состоится 7 мая, сообщается на сайте компании.

Однако OBI так не терпится начать работать, что уже сегодня, 27 апреля, в Москвы на Ходынском Поле открылся первый магазин сети. Остальные должны открыться для покупателей до 11 мая.

8 марта этого года по политическим убеждениям на фоне спецоперации РФ на Украине OBI гордо и демонстративно покинула российский рынок.