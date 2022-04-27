В детский сад № 374 в Приволжском районе Казани накануне вечером забрался неизвестный мужчина. На территорию садика он пробрался через забор, направился к детям, которые были с воспитателями на прогулке.

По словам родителей воспитанников, которые цитирует "Вечерняя Казань", мужчина был агрессивен и постоянно кричал что-то невразумительное: то ли о том, что его убьют, то ли о том, что он кого-то убьет.

Охранник детского сада, благодаря камерам видеонаблюдения, заметил неизвестного, нажал тревожную кнопку, а сам схватил и удерживал пробравшегося в садик незнакомца до приезда росгвардейцев.

Происшествие испугало всех, поскольку в тот же день в Ульяновской области мужчина расстрелял в садике воспитательницу и двоих детей из ружья.

Администрация 374-го детского сада прокомментировала случившееся в родительском чате:

"Доводим до вашего сведения: сегодня возле территории детского сада в районе площадки 6-й группы возле забора ходил неизвестный подозрительный мужчина. Увидев его в камеру, охранник и заведующая выбежали на участок, в этот момент мужчина перелез через забор на территорию, дети были срочно эвакуированы в здание, охранник удерживал мужчину, администрация вызвала наряд Росгвардии, нажав на тревожную кнопку. Мужчина проник на территорию в 17:30, наряд прибыл в течение 2 - 3 минут. Предположительно, мужчина был пьян, его забрал наряд полиции. Никто из детей и сотрудников не пострадал".