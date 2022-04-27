В Татарстане сегодня, 27 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Погода сильно испортится уже после обеда, считают синоптики республиканского Гидрометцентра.

Во второй половине дня в регион пожалует скандинавский циклон, о котором предупреждали синоптики федерального Гидрометцентра накануне. Со второй половины дня 27 апреля, ночью, 28 апреля на территории Татарстана ожидаются сильные грозы, ливни, возможен град, шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Локально сила порывов может достичь 24 метров в секунду.

В Казани начало ухудшения погоды стоит ожидать в период с 16:00 до 23:00 27 апреля, в среду.