Журналист Маргарита Симоньян прилюдно раскрыла постыдную интимную тайну уехавших из РФ Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Она сделала это в эфире центрального канала в рамках программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что больше не может сдерживаться, слушая нападки Галкина на брошенную им Родину, а потому считает, что вполне имеет право раскрыть правду о нем.

"Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей-знакомых не присылать мне, как он поливает помоями Россию и русскую армию, - высказалась Симоньян в эфире телеканала "Россия 1". - Но ведь это, в первую очередь, говорит о качестве этих людей. Об их душевных признаках. Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я с позволения скажу. Потому что человек себе уже такие вещи позволяет... Вот и я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда", - заявила Маргарита.

Она рассказала, что брак с Пугачевой - лишь ширма для Галкина. На самом деле он - гей.

"Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? - обличительно заявила глава RT. - Но заразы, они там все как на подбор такие... Ведь про каждого можно рассказать. Я их не люблю и не любила никогда. Ну елки-палки. И ты, вот такой человек, лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь! Я, в конце концов, решила позволить себе говорить правду про них про всех. Каждый раз, когда они будут позволять себе вот такой выплеск эмоций, я буду позволять себе вот ТАКОЙ выплеск эмоций!".