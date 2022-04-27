В Казани группа мужчина в балаклавах отобрала у прохожего сумку с 3 миллиона рублей, после продолжительного преследования полицейские задержали бандитов, сообщает Mash Iptash.

Все случилось недалеко от ТЦ IKEA. Мужчины вырвали из рук человека сумку и бросились бежать в сторону ЖК "Победа", сели в арендованное каршеринговое авто и скрылись. В процессе погони они поменяли несколько машин, брошенные авто были найдены на Гвардейской и Большой Красной.

Потом банда села в такси, но поймали их уже на "Калине". Задержание прошло уже в районе Парка Победы.

Деньги были при грабителях, всех доставили в отдел полиции.