Найдена причина ночных полетов вертолетов над спящей казанью. Вертолеты пугали местных жителей, и те массово жаловались. По данным Telegram-канала "НеУютный Дом Казани", над городом не проводили испытаний новой летной техники, на него не нападали враги, над столицей Татарстана не кружили украинские разведчики или разведка НАТО, как боялись казанцы. Летали вертолеты МИ-8 "Татэнерго".

Сотрудники компании искали утечки в теплосетях с помощью тепловизоров.

В начале этого года руководство "Татэнерго" заявило, что на ремонт теплосетей требуется около 26 миллиардов рублей.