В мае 2022 года несколько знаков столкнулся с повышенной опасностью быть преданными и обманутыми. Об этом предупредил советский и российский астролог Павел Глоба. Он считает, что предупрежденные люди имеют возможность подготовиться к возможным проблемам и встретить их во всеоружии.

Лев

Львам звезды пророчат неспокойную обстановку в семье. Вероятны конфликты с родными, близкими, причем, часто виновником конфликтов будет либо сам Лев, либо его чрезмерное увлечение своей работой или хобби. Чтобы не ставить под удар семейную лодку, Лев должен приготовиться к любым обвинениям, набраться терпения и научиться искать компромиссы.

Дева

Дев будут подстерегать недоброжелатели. Они уже готовы и строят козни. Деве Глоба советует не поддаваться на наглые провокации, игнорировать их, враги к середине месяца устанут и сами отступят, не причинив Деве никакого вреда. Если же Дева ввяжется в конфликт, то последствия могут быть самые плачевные.

Скорпион

Скорпионов могут подвести и обмануть близкие или друзья. Причем, именно те, от кого представители знака никак не ожидают ничего подобного. Эти события могут больно ударить по самолюбию и уверенности Скорпиона, но он быстро сможет оправиться, если не будет принимать решения сгоряча.

Водолей

Во второй половине мая звезды обещают Водолеям вероятность встречи с мошенниками. Водолеи могут лишиться сбережений, стать жертвами клеветы и оговоров, если будут безоговорочно всем доверять. Будьте бдительны и берите под личный контроль все документы, сделки, не ввязывайтесь с подозрительные авантюры.