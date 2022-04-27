Старший сержант из Амурской области убил свою подругу, спрятал тело в лесу в Борзе, а потом оформил на мертвую женщину несколько кредитов. Об этом сообщили во втором Восточном окружном военном суде.

Сержант убил женщину тремя ударами по голове, похитил у нее имущества на 274,5 тысячи рублей.

Тело мужчина вывез в лес и закопал в приготовленной заранее яме. Также, используя телефон погибшей и выдавая себя за неё, военнослужащий получил несколько займов в кредитных организациях, а также взял деньги в долг у знакомой погибшей. Ни банки, ни знакомые подвоха не заподозрили и денег военному дали.

Суд принял решение отправить мужчину в колонию строгого режима на 17 лет.