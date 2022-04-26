Депутат Государственной думы от Республики Татарстан Олег Морозов назвал пять причин, по которым военным уже пора нанести обещанные ранее удары по центрам принятия решений в Киеве.

Такие удары анонсировало Минобороны РФ и пока не предприняло ни одного такого удара.

Морозов напомнил, что следом за обещанием Минобороны России Украина начала обстреливать российский поселки в приграничных областях. Вторая причина уже ударить по Киеву - раскрытие ФСБ попыток убийства нескольких российских журналистов, например, Владимира Соловьева.

Украине не проводит публичные суды над военными преступниками и продолжается получать военную помощь от Европы и США. Пятая причина - серия нападений на Приднестровье.

"Мы можем завязнуть в своих специфических методах ведения боевых действий против мирового нацизма. Нацизм "щадящих войн" не понимает! Похоже, время "центров принятия решений" пришло!" - написал Морозов в своем телеграм-канале.