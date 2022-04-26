Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай

Уже почти как месяц идет демонтаж парка аттракционов “Кырлай”, на месте которого решено построить Соборную мечеть. С приходом тепла демонтаж ускорился и идет полным ходом, ведь нужно успеть к 20 мая, именно на эту дату запланировано заложение первого камня в основание будущей постройки.

Редакция Prokazan.ru решила посмотреть на последние мгновения существования парка, и спросить казанцев о том, огорчены ли они сносом парка или уже свыклись?

Оттуда доносятся не смех и музыка, а гул и сверление

Парк аттракционов был построен на этом месте в 2004 году. И вот спустя 16 лет работы тут образовалась пустошь. Кажется рабочие укладываются в срок! В парке осталось лишь основание от Колеса обозрения, разбор которого идет без остановки. Машины не успевают увозить материалы, как уже едет другая партия грузовиков.

Жителям города не удалось отвоевать это место, и даже петиция не помогла. Многих казанцев волновало то, что парка для детей такого формата нет больше в городе, и когда теперь построят новый, не известно. Одному из пользователей под новостью о сносе Мэрия Казани ответила, что эта инициатива владельца “Кырлая” и он намерен расширяться в другом месте и в другом формате.

"Владелец Кырлая хочет расширяться и эта территория владельца уже не устраивает, он понимает, что аттракционы требуют обновления, но уже на новом месте. То есть в существующем виде парк аттракционов продолжать работать не может, город в частный проект средства вложить и обновить его тоже не может, благоустройство территории тоже не может быть проведено – есть другие участки, который выиграли в опросах на благоустройство", - ответили мужчине с официальной страницы Мэрии.

И вот уже месяц из парка доносятся не смех, крики радости и музыка, а гул работающего крана и сверление. Где именно будет новый парк, никто не знает. По слухам его хотят сделать за ТЦ Парк Хаус, где сейчас находятся кусты и болото.

Казанцы разделились на два лагеря. Кто-то до сих пор не может свыкнуться с этой мыслью, а кто-то не против, говоря о том, что этот парк уже изжил себя.

"Отрицательно и негативно, детям некуда ходить и так в Казани, развлечений нет. Последний парк более менее живой был, лучше бы больше каруселей поставили и развили бы его, а тут о людях не думают вообще", - поделилась жительница города.

Некоторые новые жители Казани и вовсе не были еще в парке ни разу. Как видим, похоже и не побывают.

"Это ужасная новость, я просто только переехала в Казань и хотела сходить в Кырлай летом. Не судьба видимо. Я считаю, что в крупном городе-миллионнике должен быть парк аттракционов, где дети и их родители смогут проводить время. Это потеря”, - рассказала нам девушка.

Однако многие опрошенные были не только не против, но и посчитали, что у парка было много минусов. В том числе устаревшие аттракционы, на которых уже было небезопасно кататься, также отсутствовало разнообразие.

"Если честно, все равно. Свыклись и не очень-то расстроились. Его же переносят на новое место, и хотят улучшить, почему бы и нет. Здесь такое расположение, где просто негде оставить машину. Приедешь с детьми, припарковываться приходится далеко, другой вопрос найдешь ли такое место", - ответила нам женщина.

"Ой, пусть, что хотят, делают. Нас, во-первых, никто спрашивать не будет! Во-вторых, когда только парк открыли, было очень интересно. Сейчас уже нет, там делать нечего. Ничего не меняется. Скажу так, это вам не “Остров Мечты” в Москве, и не “Диво Остров” в Петербурге. Казань в этом плане отстает пока", - подметил казанец.

Парк “Кырлай” стал вторым по значимости строением, которое снесли за последние годы. Приблизительно весной 2021 года было решено снести еще одно строение, а именно развлекательный комплекс “Ривьера”. Там были кинотеатр и так полюбившиеся казанцам заведения, а в концертном зале “Эрмитаж” часто проходили не только выступления знаменитостей шоу-бизнеса, но и молодежные мероприятия, которые организовывали студенты Казани.

Тогда управляющий партнер Kravt Invest Валерий Кравцун лично обошел все помещения развлекательного комплекса и пришел к решению, что нужно сносить, так как здание морально устарело.

"Эффективное использование многих площадей экономически нецелесообразно. Прекрасное место, на котором может гармонично вписаться другой ансамбль построек, поэтому мы решили, что лучше снести здание, нежели заниматься реконструкцией", - отметил он.

Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

И уже зимой того года произошел полный демонтаж комплекса. По плану на месте появится иное строение, в состав которого войдут концертный зал, два отеля, офисы, ритейл, гостиничные сервисные резиденции и апартаменты, где максимальная высота зданий составит 85 метров, как гостиница «Ривьера».

Наконец, демонтаж парка "Кырлай" уже идет к завершению, и то, что на том месте будет Соборная мечеть, это уже факт. Другой вопрос сохранят ли пляж на берегу Казанки, и куда в итоге перенесут аттракцион? И будет ли он вообще?