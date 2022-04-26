Депутат Государственной думы и лютый ненавистник всего нетрадиционного Виталий Милонов дал согласие стать соведущим шоу на YouTube о геях. Шоу под названием "Я не гей" - социальный эксперимент, и Милонова в него позвал Амиран Садаров, сообщает ФАН.

Программа, по словам ее создателей, будет нести не только познавательный контент для участников, она будет полезна и зрителям.

"Изначально я сразу понимал: лучше, чем Милонов, я соведущего не найду... Он прикольный дядька!", — признался блогер.

Первый выпуск вышел 25 апреля. В нем участвовали 8 человек, седи которых нужно было распознать одного представителя нетрадиционной сексуальной ориентации.

Победителем оказывается тот, кто определит гея, либо сам участник.